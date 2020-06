VIDEO. Zeci de pechezitii la traficantii de tutun. Militari, suspectati de implicare in gruparea de contrabandisti

Ziare.

com

"La data de 29 iunie, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, politisti din cadrul inspectoratelor de politie judetene Giurgiu, Calarasi, Prahova, Ialomita, Bacau, Satu Mare, Bucuresti si Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu pun in executare 41 de mandate de perchezitie la domiciliile unor persoane banuite de producerea, depozitarea si comercializarea de tutun prelucrat de fumat. Activitatile se deruleaza in cadrul unui dosar penal instrumentat sub coordonarea Parchetului Militar Bucuresti", se arata intr-un comunicat al IGPR.Potrivit primelor date, gruparea aducea tutunul din Bulgaria, il prelucra si il vindea apoi pe teritoriul Romaniei. Tutunul ambalat sub diferite marci cunoscute era comercializat prin retele de curierat, incasand contravaloarea ramburs.Sursa citata arata ca in reteaua condusa de o familie din judetul Calarasi ar fi implicate 41 de persoane. Membrii ai gruparii ar fi si doi ofiteri MapN, unul din Ialomita si altul din Bacau. Militarii ar fi avut rolul de a comanda tutunul din Bulgaria si a-l distribui in tara.Prejudiciul estimat prin activitatea infractionala este de 1.000.000 de euro reprezentand accize datorate bugetului consolidat.Toate persoanele suspecte in dosar vor fi duse la audieri.