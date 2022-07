Explozia de la Mina Petrila: Vinovatii, acuzati si de denigrare si intimidare

Accidentul colectiv de la mina Petrila de acum 3 ani creeaza neplaceri inspectorilor ITM. Ileana Bodea, sefa serviciului din Valea Jiului, spune ca s-a trezit in repetate randuri acuzata in presa pentru diferite cauze legate de accidentul in care au murit 15 ortaci, iar acum le cere public celor care o denigreaza sa ii dea un drept la replica.

Asta pentru ca spune ca acuzatiile ce i-au fost aduse pot fi demontate cu dovezi, iar institutia pe care o reprezinta a fost denigrata.

"Initial am incercat sa le inteleg demersul, fiindca acuzatiile ce li se aduc sunt grave. Dar ei continua si o fac denigrand institutia pe care o reprezint si voi recurge la masurile legale. Noi, toate acuzatiile pe care ni le aduc, le putem proba. Nu prin vocea mea, ci prin dovezi si probe, desi nici nu ar fi nevoie de asta, atata timp cat tot ce au lansat pe posturile de televiziune si in presa chiar a fost judecat de 4 instante, care au dat dreptate institutiei noastre.

Mai mult, cercetarea accidentului nu s-a facut de catre ITM, ci de Inspectia Muncii. Nu stiu de ce incearca sa denigreze acest accident colectiv, pentru ca de la inceput au incercat sa ne intimideze, zi de zi. Nu am fost intimidati si nu vom fi nici acum", a precizat Ileana Bodea, sefa Serviciului Sanatate si Securitate in Munca din ITM Valea Jiului.

Daca acuzatiile vor continua, Ileana Bodea spune ca va ajunge pana la a-i actiona in instanta pe cei care fac asta.

"Astept sa fiu convocata public sa demontez acuzatiile, iar daca nu se va intampla asa, imi rezerv chiar si dreptul de a face dreptate in justitie", mai spune Ileana Bodea.

In mai multe randuri, Ileana Bodea spune ca a fost denigrata in presa sau la posturile de televiziune locale, acolo unde au fost invitati si cei acuzati si cercetati pentru accidentul colectiv de munca.

Fostul director al minei Petrila Aurelian Necula a fost condamnat la sapte ani si sase luni de inchisoare.

Gheorghe Rosu, fost inginer-sef cu securitatea si sanatatea in munca, a fost condmanat la sase ani si sase luni de inchisoare, iar Dan Ungur, fostul sef al sectorului aeraj si sef al statiei de salvare miniera, la sase ani si sase luni de inchisoare.

Fostii sefi de la Petrila au fost invinovatiti de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si de infractiuni privind nerespectarea masurilor de protectie a muncii.

Cei trei au facut acuzatii la posturile locale de televiziune din Valea Jiului ca si in presa scrisa, iar inspectorii ITM au fost acuzati din diverse motive pe care acum vor sa le probeze.

