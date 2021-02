VIDEO Senatoarea Sosoaca, discurs violent in fata minerilor din Lupeni: "Daca nemernicul de Arafat va interzice Pastele, trebuie sa rezistati!"

Diana Sosoaca a folosit un limbaj extrem de agresiv, indemnand angajatii din domeniul minier sa mearga la Bucuresti si sa protesteze in fata Ministerului Economiei. Discursul parlamentarei, difuzat live pe pagina personala de Facebook , a avut legatura in mica masura cu problemele invocate de mineri, Sosoaca vorbind, in general, despre pandemia de COVID si indemnand la nerespectarea restrictiilor."Trebuie sa cada Orban si abuzatorul suprem: Raed Arafat . Daca nemernicul ala de Raed Arafat va interzice Pastele, trebuie sa rezistati. Pandemia nu exista. Pandemia a luat sfarsit, a spus-o si doamna doctor Adina Alberts", a spus Sosoaca in fata celor cateva sute de oameni adunati in fata minei. Majoritatea oamenilor prezenti la adunare n-au purtat masca de protectie, desi au stat inghesuiti alaturi de Sosoaca intr-un spatiu restrans.Sosoaca chiar le-a cerut unor oameni cu care a conversat sa-si dea jos masca. Unul dintre insotitorii parlamentarei a strigat, in contextul unei discutii legate de adancimea la care se afla minerii protestatari, ca "Noi, lui Iohannis, ii dorim doar doi metri!", spre amuzamentul senatoarei. Aceasta a adaugat "Da, nu-l mai iubeste nimeni pe presedinte, care e cam mut, trebuie sa invete sa vorbeasca".Aproximativ 80 de mineri de la exploatarea de carbune Lupeni, judetul Hunedoara, au continuat, in cursul zilei de sambata, protestul declansat in subteran , in urma cu trei zile, din cauza ca nu si-au primit salariile la timp.Alti cateva sute de oameni, de la exploatari miniere din Valea Jiului, s-au adunat in fata minei unde are loc protestul, in semn de solidaritate.