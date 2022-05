Gregorian Bivolaru, achitat in dosarul de trafic de persoane

Fondatorul MISA, Gregorian Bivolaru, urmarit international dupa ce a fost condamnat la inchisoare pentru act sexual cu un minor, a fost achitat, miercuri, de catre Tribunalul Cluj, in dosarul de trafic de persoane instrumentat de DIICOT si trimis in judecata in 2007, decizia nefiind insa definitiva.

Potrivit solutiei judecatorilor Tribunalului Cluj, in dosarul de trafic de persoane instrumentat de DIICOT, Gregorian Bivolaru a fost achitat de patru infractiuni, iar pentru alte sase infractiuni de care era acuzat instanta a dispus incetarea procesului penal, pe motiv ca faptele s-au prescris.

Faptele pentru care judecatorul a dispus incetarea procesului penal pe motiv ca s-au prescris sunt initiere sau constituire a unui grup infractional organizat, instigare la discriminare, promovare a ideologiei fasciste, rasiste sau xenofobe, trecere ilegala a frontierei de stat, instigare la ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice.

Bivolaru, judecat la Cluj intr-un alt dosar de trafic de persoane

In sentinta se arata ca instanta a constatat ca probele din dosar obtinute prin interceptarile telefonice sunt nelegale.

Instanta a constatat ca si rapoartele tehnico-stiintifice intocmite de Asociatia Psihologilor din Romania si de psihologii Luminita Petrescu si Tudorel Butoi sunt nelegale.

Primeste inapoi bunurile confiscate

Instanta a dispus si ridicarea sechestrului asigurator pus pe doua imobile din Bucuresti apartinandu-i lui Gregorian Bivolaru, precum si restituirea tuturor bunurilor ridicate in urma perchezitiei domiciliare din 18 martie 2014.

De asemenea, instanta i-a achitat si pe ceilalti 20 de inculpati din dosarul de trafic de persoane, unul dintre cei 20 decedand insa pe parcursul procesului penal.

Decizia Tribunalului Cluj nu este definitiva si poate fi atacata in termen de zece zile de la comunicare.

Avocatul lui Bivolaru cere ca acesta sa fie audiat in Suedia

Gregorian Bivolaru si 20 de membri ai Miscarii de Integrare Spirituala in Absolut (MISA) au fost trimisi in judecata de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate si Terorism in 15 iunie 2007, iar procesul a inceput la Tribunalul Bucuresti. Ulterior, cauza a fost stramutata la Tribunalul Cluj, dosarul aflandu-se pe rolul acestei instante inca din 2009.

Gregorian Bivolaru si cei 20 de membri MISA au fost acuzati de trafic de persoane, initiere, constituire sau aderare la un grup infractional, infractiuni la Legea dreptului de autor prin "practicarea" videochat-urilor, ultraj contra bunurilor moravuri in spectacolele gruparii si exprimare de mesaje antisemite.

In martie 2004, politisti, jandarmi si procurori au declansat o ampla actiune impotriva membrilor MISA, in urma mai multor plangeri impotriva lui Bivolaru facute de parintii unor tineri atrasi in aceasta miscare, considerata a desfasura activitati imorale.

Actiunea a continuat cu perchezitii in peste 20 de imobile din cartierul bucurestean Ferentari, Calea Plevnei, intrarea Tudor Stefan si strazile Turturica (sector 5) si Campineanu (sector 1), imobile in care aveau loc activitati de videochat-uri pornografice si erotice neautorizate cu utilizatori din strainatate. Anchetatorii au ridicat tone de aparatura, carti, casete si reviste pornografice, iar peste o suta de persoane au fost apoi audiate.

In aceleasi locuri a fost descoperita si Madalina Dumitru, victima in dosarul in care Bivolaru a fost condamnat pentru relatii sexuale cu o minora.

Pe de alta parte, in 14 iunie 2013, Gregorian Bivolaru a fost condamnat de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) la sase ani de inchisoare cu executare pentru act sexual cu un minor in forma continuata, decizia fiind definitiva.

Bivolaru a plecat din Romania in 2005, iar in prezent s-ar afla in Suedia, unde ar fi primit azil politic.

