13 morti, dupa o alunecare de teren provocata de o ploaie torentiala, in India

Un numar de 12 persoane au fost salvate de la locul incidentului, in districtul Idukki, si duse la un spital din apropiere pentru a primi ingrijiri medicale, a declarat prin telefon Antony Scaria, un inalt functionar administrativ.Alunecarea de teren a avut loc in regiunea Rajamalai din acest district, in care locuiesc circa 78 de persoane, a mai precizat acesta."Am recuperat 13 trupuri neinsufletite de la fata locului. Operatiunile de salvare sunt in curs de desfasurare intrucat multi dintre rezidenti sunt dati disparuti si ar putea fi prinsi sub stratul de noroi", a spus Scaria.Ploile torentiale au dus joi la prabusirea unui pod din regiune, accesul in aceasta zona devenind dificil, a relatat presa locala. Activitatea echipelor de salvatori a fost de asemenea ingreunata de terenul accidentat si deluros.Un grup de 50 de salvatori din partea departamentului de pompieri , echipati pentru interventii pe timp de noapte, a fost mobilizat in regiune pentru a participa la operatiunile de cautare, a precizat premierul statului, Pinarayi Vijayan.Statul a solicitat de asemenea ajutor din partea elicopterelor Fortelor Aeriene Indiene pentru a sprijini operatiunile si eforturile de salvare.Ploile torentiale au deteriorat totodata elemente de infrastructura si drumuri si au provocat inundatii in regiune. Departamentul regional de meteorologie a prognozat ploi extrem de intense pana sambata.Sezonul musonic, care in India dureaza din iunie pana in septembrie, aduce de cele mai multe ori ploi torentiale vitale pentru agricultura, dar care au si un imens potential distructiv.