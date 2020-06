162 de elefanti morti in Botswana, din cauze necunoscute. A fost cerut ajutor international.

Ziare.

"Am exclus braconajul si otravirea, deoarece carcasele pe care continuam sa le descoperim au coltii intacti", a declarat pentru DPA Dimakatso Ntshebe, coordonator pentru fauna salbatica la nivel regional."Tiparul deceselor este similar in cazul tuturor elefantilor ale caror carcase au fost descoperite in zona", a precizat el.Este posibil ca unele carcase sa nu fi fost inca localizate, deoarece "nu este usor sa traversam terenul dificil al Deltei Okavango", a completat acesta.Alte carcase ar putea fi gasite dupa cautari la sol in delta si folosind elicoptere furnizate de Ministerul responsabil pentru protectia faunei salbatice, a adaugat Ntshebe, facand totodata apel la organizatii internationale pentru a furniza resursele necesare localizarii altor carcase de elefanti.Pana in prezent, antraxul si otravirea de catre oameni au fost excluse drept posibile cauze de deces , a precizat Ntshebe.Probe de la elefantii decedati au fost trimise in laboratoarele din SUA, Africa de Sud si Zimbabwe, pentru analize, insa procesul a fost intarziat de restrictiile impuse pentru a preveni raspandirea noului coronavirus , a declarat dr. Wave Kasheeka, veterinar principal in cadrul Departamentului pentru fauna salbatica si parcuri nationale.Cu o populatie de 130.000 de elefanti, Botswana are o buna reputatie in ceea ce priveste protejarea acestor animale, desi presedintele Mokgweetsi Masisi a fost criticat in 2018 pentru ridicarea unei interdictii privind vanatoarea, instituita in 2014.