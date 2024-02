25 de imigranti morti, gasiti pe insula italiana Lampedusa

Paza de coasta italiana a descoperit, luni, la bordul unei ambarcatiuni de imigranti, cadavrele a 25 de persoane. Ambarcatiunea se afla pe insula Lampedusa, au anuntat autoritatile locale.

La bordul navei se mai aflau 271 de oameni, dintre care 36 femei si 21 de copii, scrie

Le Figaro.

Autoritatile nu au putut stabili cauza care a dus la decesul pasagerilor. Toate victimele sunt persoane tinere, insa nu se cunoaste nationalitatea acestora, mai precizeaza sursa citata.

Descoperirea a fost facuta in timpul transferului imigrantilor la bordul unei nave ce apartine pazei de coasta.

Mii de persoane care au fugit din Libia au ajuns pe insula Lampedusa. Sute dintre ei au murit inecati, deoarece ambarcatiunile folosite sunt de cele mai multe ori in stare proasta. In plus, nici conditiile meteo nu au fost prielnice.