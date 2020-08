A fost stabilita cauza reala a mortii celor doi frati din Iasi despre care s-a crezut initial ca au murit din cauza strugurilor

Cei doi copii din localitatea Coarnele Caprei au murit dupa ce au inhalat o noapte otrava pentru sobolani si soareci, arata primele date ale anchetei realizate de Politia Iasi. "In acest caz a fost o intoxicatie cu vapori de origine raticida. Cu alte cuvinte, otrava de soareci si sobolani. Mama celor doi copii a pus in camera cateva pasile cu otrava, iar in cursul noptii copiii au inhalat vapori de la acestea. In acest caz a fost deschis un dosar pentru infractiunea de ucidere din culpa", au precizat surse din cadrul anchetei pentru Ziarul de Iasi.Tragedia de la Coarnele Caprei a avut loc sambata, cand parintii copiilor de un an si jumatate, respectiv trei ani au sunat la 112 si au anuntat ca cei doi copii nu se simt bine. Pentru preluarea copiilor a fost trimis si un echipaj SMURD . Copilul de un an si jumatate a murit acasa, iar cel de trei ani a decedat la spital. Mama le-a declarat medicilor ca le-a dat copiilor sa manance struguri cu o seara inainte.