A murit actorul Victor Radovici

Victor Radovici, actor al Teatrului Excelsior din Bucuresti, a murit in noaptea de joi spre vineri, la varsta de 76 de ani.

Decesul s-a produs in noaptea de joi spre vineri, la ora 02:30. Artistul a fost internat la Spitalul de Urgenta Floreasca din Bucuresti pe 9 ianuarie.

Trupul neinsufletit al actorului si regizorului Victor Radovici va fi depus in foaierul Teatrului Excelsior sambata, intre orele 14:00 si 17:00, dupa care va fi dus la capela Bisericii din Chitila.

Victor Radovici va fi inmormantat duminica, in Cimitirul Sfanta Maria din Chitila, la ora 13:00.

Destinul artistic si uman al lui Victor Radovici se leaga de cel al Teatrului Excelsior, al carui fondator a fost, impreuna cu maestrul Ion Lucian, actorii Vasile Menzel, Genoveva Preda, Paula Sorescu-Lucian, Daniela Anencov, secretarul literar Gabriel Blebea si actualul director al teatrului, Aurel Mitran. In 1990, pornea la drum intr-o aventura teribila, iar de atunci fiecare clipa si-a petrecut-o la Teatrul Excelsior.

"La aflarea tragicei vesti, intregul colectiv al Teatrului Excelsior este coplesit de durere. Odata cu plecarea in ceruri a lui Victor Radovici, teatrul a ramas mai sarac", se arata in comunicatul institutiei.

Victor Radovici s-a nascut pe 26 august 1936 si urma sa implineasca in aceasta vara 77 de ani.

"Se poate spune ca Victor Radovici a venit pe acest pamant cu harul cel mai frumos pe care-l poate avea un om: actoria. Mentorul sau prin lumea pasionanta a teatrului a fost unicul Ion Lucian", mai scrie in comunicat.

Viata lui Victor Radovici

Primul succes in teatru l-a avut in 1953, cu spectacolul "Nota zero la purtare". A absolvit Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica in 1959, alaturi de Florin Piersic, Leopoldina Balanuta, Ileana Stana Ionescu.

A facut parte din grupul care a fondat cu mare entuziasm Teatrul Tineretului din Piatra Neamt. S-a remarcat pe scena din Piatra Neamt in rolurile Contele Almavia din "Nunta lui Figaro" si in Silvester din "Vicleniile lui Scapin".

Timp de patru ani, intre 1960 si 1964 a jucat la Teatrul "Toma Caragiu" din Ploiesti, iar din 1964 se dedica teatrului pentru copii, atat ca actor, cat si ca regizor.

In 1984 devine director adjunct artistic la Teatrul "Ion Creanga", iar in 1990 il urmeaza pe maestrul Ion Lucian la nou infintatul Teatru Excelsior, fiind director adjunct.

La Teatrul Excelsior a jucat si regizat zeci de spectacole, dintre care "Nu treziti un copil care viseaza", "Cocoselul neascultator"(unde semneaza regia alaturi de maestrul Ion Lucian), "Capitanul Val-Vartej si vasul-fantoma", "Degetica", "Fetita cu chibrituri" (ultimele doua spectacole poarta semnatura sa regizorala). A fost, alaturi de trupa Teatrului Excelsior, in turnee in lumea intreaga: Franta, Japonia, Canada, Belgia, Elvetia, SUA.

A fost si un profesor eminent, fiind indrumatorul mai multor generatii de actori la Facultatea de Arte a Universitatii Hyperion. De altfel, opt dintre actorii promotiei 2001 au devenit actorii Teatrului Excelsior.

