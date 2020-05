A murit una dintre femeile ranite in explozia de la Uzina Mecanica Cugir

Ziare.

Explozia a avut loc vineri, 22 mai.Femeia, in varsta de 53 de ani, suferise arsuri grave in incendiu, pe 80% din suprafata corpului, scrie Alba24 Victima a decedat in cursul noptii de marti spre miercuri. In ziua deflagratiei, ea a fost transportata cu un elicopter SMURD la un spital din Bucuresti.Amintim ca doua persoane au fost ranite, vineri, dupa o explozie produsa la Uzina Mecanica Cugir. "Explozia s-a produs in zona tunelului de incercari, din explozie au rezultat doua victime confirmate: femeie, 53 ani, cu arsuri pe aprox. 40% din corp pentru care a fost solicitat elicopter SMURD si o femeie, 58 ani, arsuri mai usoare pe 1 brat asistata de SAJ Cugir", a transmis atunci ISU Alba.