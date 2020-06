Actorul Costin Marculescu a fost gasit mort in casa. Nu a mai fost vazut de mai mult de trei zile

Ziare.

com

Dupa ce au reusit sa sparga usa, pompierii au gasit trupul neinsufletit al actorului in cada, in stare de putrefactie. Medicii de la Institutul de Medicina Legala urmeaza sa stabileasca cauzele decesului.Potrivit adevarul.ro, in ultimii ani, actorul a dus o viata mai mult singuratica si s-a indepartat de tatal si sora sa. Vecinii spun ca atunci cand l-au vazut ultima data, in urma cu trei-patru zile, Marculescu nu avea un tonus prea bun si parea slabit, mai arata adevarul.ro , potrivit caruia fosta iubita a lui Costin Marculescu a declarat ca acesta avea probleme mari cu inima si chema frecvent ambulanta Costin Marculescu s-a nascut pe 29 iunie 1969, la Craiova si a debutat in televiziune in anul 1984, la varsta de 15 ani.In 1986, a jucat in "Liceenii" alaturi de Stefan Banica Jr ., Oana Sarbu, Mihai Constantin, Tudor Petrut, Cesonia Postelnicu, Ion Caramitru, Tamara Buciuceanu, George Ivascu etc.A absolvit Academia Nationala de Teatru si Film I.L. Caragiale, promotia 1989 - 1993.