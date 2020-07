Ambasadorul Ciprului in Romania a fost gasit mort in locuinta sa din Bucuresti

In data de 12 iulie, prin apel 112 a fost sesizat decesul unui barbat, cetatean strain, in resedinta sa situata in sectorul 1, anunta politia intr-un comunicat.Cazul a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri in vederea stabilirii cauzelor decesului.Filippos Kritiotis era cunoscut cu afectiuni cardiace, dar, deocamdata, dosarul deschis este pentru "moarte suspecta". Acesta ar fi decedat in noaptea de sambata spre duminica in urma unui infarct. Necropsia va fi facuta in cursul zilei de marti.