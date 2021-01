Autoritatile din UK s-au pregatit pentru a inmormanta mii de morti de COVID-19. Ce planuiesc sa faca cu trupurile neinsufletite

Pe masura ce decesele au crescut in China si Italia, Marea Britanie a luat in considerare ca mii de cadavre sa ajunga intr-un "depozit" din estul Londrei.Un alt plan implica ancorarea unei nave pe Tamisa in care sa fie incarcate containere cu trupuri, conform The Guardian La Birmingham, s-au facut planuri pentru un centru mortuar intr-un hangar din aeroport . La Glasgow a fost pregatit un depozit din zona industriala, iar la Cardiff, guvernul galez cauta un spatiu pentru 20.000 de morti.Planurile pregatite in prealabil pentru gestionarea pandemiilor, calamitatilor naturale si atacurilor teroriste arata ca Londra avea 3.500 de spatii mortuare. S-a pregatit pentru virus cu inca 12.000 de spatii mortuare. Daca cimitirele nu ar fi putut face fata, corpurile ar fi fost inghetate in asteptarea unei solutii finale.CITESTE SI: Euroins si City Insurance, amendate de ASF pentru plata cu intarziere a despagubirilor aferente politelor RCA