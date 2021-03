Azi este Sambata mortilor, cunoscuta si drept Mosii de Iarna. Ce traditii trebuie respectate

In fiecare an, in sambata dinaintea duminicii Infricosatoarei Judecati, credinciosii ortodocsi ii pomenesc pe cei trecuti la Domnul. Conform traditiei populare, aceasta sarbatoare este numita si "Mosii de iarna" sau "Sambata mortilor". In aceasta zi, in biserica sunt pomeniti oamenii care nu au avut parte de slujbe randuite la inmormantare "Credinciosii aduc la Biserica ofrande pentru sufletele celor dragi. Astfel, in bisericile si cimitirele ortodoxe se va face pe 14 februarie pomenirea celor adormiti. Aceasta zi mai este cunoscuta in Biserica Ortodoxa si sub denumirea populara de Mosii de iarna", mentioneaza agentia Basilica a Patriarhiei Romane.Potrivit sursei, "Mosii de iarna" marcheaza inceputul sambetelor mortilor, in numar de sapte, care se vor incheia sugestiv cu Sambata lui Lazar, inainte de Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. De saptamana viitoare, ultima inaintea Postului Pastelui, credinciosii ortodocsi lasa sec de carne.La Mosii de iarna se impart alimente si, uneori, vase umplute cu mancare gatitasau cu apa. In cadrul sarbatorii, la slujbele bisericesti sunt pomeniti toti mosii si stramosii care au trecut la cele vesnice, dupa care cei prezenti se impartasesc din bucatele sfintite, pentru ca sufletele celor adormiti sa dobandeasca odihna cea vesnica de la Dumnezeu.Conform datinilor stravechi, in unele zone ale tarii batranii povestesc cum sufletele mortilor vin in aceasta zi pe pamant. Sufletele celor adormiti vin astazi sa se hraneasca cu mireasma si aburii bucatelor pe care credinciosii in gatesc, astfel incat sa le ajunga intreg anul.In aceasta zi obiceiul cere sa se dea de pomana sarmale, placinta, vin, coliva, colaci, fructe sau chiar si lumanari aprinse. La mormintele rudelor oamenii trebuie neaparat sa aprinda cel putin doua lumanari, care au rolul de a incalzi sufletele mortilor.In aceasta zi, potrivit Traditiei, nu se munceste. Se spune ca toate femeile care nu tin cont de acest avertisment sunt pedepsite sa tremure precum piftia si sa li se intoarca pomana data.In afara de "Mosii de Iarna", pomenirea celor adormiti se face si in sambata dinainte de Rusalii, care poarta denumirea de "Mosii de Vara", dar si in prima sambata a lunii noiembrie (Mosii de toamna).