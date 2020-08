BBC: Iranul a ascuns numarul real al persoanelor decedate de COVID-19

Registrele guvernului iranian indica faptul ca aproape 42.000 de oameni si-au pierdut viata din cauza coronavirusului pana la 20 iulie, fata de cele 14.405 de decese comunicate oficial de Ministerul Sanatatii de la Teheran. In plus, numarul persoanelor infectate in Iran a fost aproape dublu fata de cel comunicat de conducerea tarii (451.024 fata de 278.827), potrivit registrelor medicale publicate de BBC.Iranul este una dintre tarile lumii cele mai afectate de pandemia de COVID-19, iar in ultimele saptamani s-a confruntat cu un al doilea val de infectari.Potrivit BBC, inca de la declansarea pandemiei de COVID-19 in Iran multi experti au pus sub semnul intrebarii cifrele oficiale, existand aparent neregularitati in datele furnizate la nivel national si regional.Desi multe tari au avut probleme in a tine evidenta numarului de imbolnaviri, informatia primita de BBC prin intermediul unei surse anonime releva ca autoritatile iraniene au transmis zilnic un numar de cazuri mult mai scazut decat cel real, cu toate ca aveau toate datele despre morti , ceea ce sugereaza ca autoritatile de la Teheran au ascuns in mod voit cifrele reale, noteaza postul britanic.Informatia la care a avut acces BBC include numarul zilnic al internarilor in spital, numele victimelor, varsta, sexul, simptome, eventuale comorbiditati si date despre durata spitalizarii.Sursa a indicat ca a decis sa ofere informatia BBC pentru ca sa se afle ceea ce se intampla in mod real in Iran si pentru a pune capat ''jocurilor politice'' legate de pandemie, a transmis postul britanic, care a subliniat totodata ca nu a putut verifica daca aceasta sursa lucreaza pentru vreun departament al guvernului iranian si nici modalitatea in care a avut acces la aceste date.