Bilantul COVID-19 in China: 89.336 de infectari si 4.635 de morti

Comisia Nationala chineza a Sanatatii a anuntat intr-un comunicat ca a inregistrat 93 de infectari locale, dintre care 54 in provincia Hebei, care inconjoara Beijingul.Bilantul oficial al COVID-19 a crescut la 89.336 de contaminari.Niciun deces din cauza COVID-19 nu s-a inregistrat in ultimele 24 de ore. Bilantul mortilor din cauza COVID-19 a ramas la 4.635 de morti CITESTE SI: Bucuresteni lasati fara caldura si apa calda in miez de iarna. Blocuri afectate in 5 dintre 6 sectoare ale Capitalei