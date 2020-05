Cel mai batran barbat din lume a murit la 112 ani. Un roman a ramas liderul veteranilor

Ziare.

com

Fost profesor si inginer, Weighton a fost declarat de Guinness drept cel mai batran barbat din lume in luna martie, titlu contestat de sud-africanul Freddie Blom, care a sustinut ca urma sa implineasca 116 ani pe 8 mai, transmite AFP.La sfarsitul lunii martie, cea mai varstnica femeie identificata de academia Guinness a fost japoneza Kane Tanaka , in varsta de 117 ani.Bob Weighton "a murit linistit in somn, de cancer, joi, 28 mai 2020, in apartamentul sau din Alton", Hampshire, localitate situata la aproximativ 90 de kilometri sud-vest de Londra, potrivit unei declaratii a familiei sale. Dumitru Comanescu, din Romania , este acum cel mai batran barbat din lume, in varsta de 111 ani si 202 de zile, conform Libertatea.Bob Weighton si-a sarbatorit ziua de nastere pe 29 martie, in conditii de izolare din cauza epidemiei noului coronavirus, care reprezinta un risc crescut pentru persoanele in varsta.El a apreciat ca "lumea este un pic in dezordine" din cauza pandemiei si a refuzat sa primeasca o felicitare cu ocazia zilei de nastere de la regina Elisabeta a II-a, deoarece cheltuiala pentru aceasta s-ar fi facut din banii contribuabililor si pentru ca primise deja cel putin zece astfel de felicitari din partea reginei. Nascut pe 29 martie 1908 in Yorkshire , Bob Weighton a avut sase frati, trei copii, zece nepoti si 25 de stranepoti.