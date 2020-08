Cel putin 40 de delfini morti in apropierea zonei afectate de scurgerea de petrol

Activistii de mediu au solicitat o investigatie a circumstantelor mortii delfinilor pentru a se afla daca decesele au survenit in urma scurgerilor de petrol de pe nava japoneza, scufundata luni dupa ce a esuat pe un recif, in luna iulie.Numarul exemplarelor moarte ar putea creste. Pescarul Yasfeen Heenaye a declarat ca a vazut intre 25 si 30 de delfini ce pareau a fi morti , plutind vineri dimineata in zona lagunei, printre numeroase alte vietuitoare pe care pescarii incercau sa le indeparteze de zona poluata.''A fost o mama si puiul ei'', a povestit el. ''El era foarte obosit, nu inota bine. Dar mama a ramas alaturi de el, nu si-a lasat copilul in urma ca sa mearga cu grupul. A ramas cu el pana la sfarsit. Incerca sa-l protejeze'', a declarat pescarul care a filmat moartea puiului.Dupa ce barca lui Heenaye a ramas fara combustibil, acesta i-a facut semn lui Reuben Pillay, operator profesionist de drona si activist de mediu, care a urmarit femela. Initial, ea s-a comportat normal. ''Dar dupa cateva minute, s-a intors pe o parte, cu o inotatoare in apa si una la suprafata si inceput sa dea rapid din coada'', a povestit Pillay.Femela ''a inotat in cercuri in fata barcii, a miscat violent din coada si dupa aproximativ cinci minute a ramas nemiscata si s-a scufundat... Am auzit tipete, am crezut ca era o femeie pe barca - dar mi-au spus, nu - a fost delfinul'', a adaugat Pillay.''N-am stiut ce sa facem. A fost sfasietor'', a adaugat el.In aceeasi zi, un reprezentant al Ministerului pentru Pescuit din Mauritius, Jasvin Sok Appadu, a declarat pentru Reuters ca 38 de carcase au fost gasite pe plaje.Rezultatele autopsiilor a 25 de delfini morti, gasiti esuati miercuri si joi, sunt asteptate in urmatoarele zile, a spus el.Pana in prezent, medicii veterinari au examinat doar doi dintre delfini, care prezentau semne de ranire, dar nu si urme hidrocarburi in organism, potrivit rezultatelor preliminarii ale autopsiilor. Testele efectuate asupra acestor prime doua exemplare de delfini au fost realizate de Centrul de Cercetare in domeniul Pescuitului Albion.Delfinii au murit intr-o zona afectata de o scurgere de petrol cauzata de esuarea unei nava japoneza, MV Wakashio, care a lovit luna trecuta un recif de corali.Greenpeace a solicitat joi guvernului din Mauritius o '' ancheta urgenta pentru a stabili cauza deceselor si orice legatura cu deversarea de petrol de pe Wakashio''.Potrivit agentiei DPA, din nava s-au scurs cel putin 1.000 de tone de petrol, care au ajuns pe coaste - inclusiv in zone protejate, cu paduri de mangrove si specii pe cale de disparitie - si in apele cristaline, o atractie pentru numerosi turisti