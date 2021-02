CTP, despre modul in care a reactionat IPS Teodosie la revolta generata de bebelusul mort: "Exact asa judecau nazistii"

Popescu a analizat situatia la postul de televiziune Digi24. Copilul a fost inecat de catre preot . Nu spun ca a fost un gest premeditat, dar a fost inecat de catre preot, in cursul acestui procedeu pe care ma intreb cine poate sa ni-l explice", si-a inceput tirada Cristian Tudor Popescu."In ce priveste acest ritual de botez... Nu e mai crestin si mai normal, mai christic chiar, sa ia apa dintr-un bazin, un lighean, duce deasupra capului copilului, ii da drumul... Face lucrul acesta de trei ori, in numele Sfintei Treimi... Gestul acesta, nu este mai crestin, mai religios, mai christic decat sa faci o inecare simulata ca la Guantanamo?", a argumentat gazetarul.In a doua parte a prezentarii, cunoscutul analist s-a referit la reactia scandaloasa pe acest subiect a Inaltpreasfintitului Teodosie , arhiepiscopul de la Constanta."Aici este o incercare de o perfidie fara margini a acestor insi care au redactat asta. Exact asa judecau nazistii. Hitler spunea, in 1929, la congresul partidului: "Daca vor fi inlaturati niste copii slabi si cu afectiuni congenitale de mici, acest lucru nu va duce la slabirea natiunii germane, ci la intarirea ei". Se naste un copil care are niste probleme, cum avea acest copil, nascut prematur si cu afectiuni congenitale, si Tu, Dumnezeu - asta spune Arhiepiscopia, nu Dumnezeu - ai permis in atotputernicia Ta sa se nasca acel copil cu acele tare. Tot Tu - spune Arhiepiscopia - il omori pe copil, pentru ca asta spune: "Copilul ala nu a fost inecat de preot. Copilul ala a fost luat de Dumnezeu ca sa nu traiasca fara sa se bucure de toate darurile, adica sa miste mainile picioarele, ochii..."", a mai spus analistul.