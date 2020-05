Cum poate fi legea fentata, pana si in moarte. Contra-privilegiul de a fi un om obisnuit

Ziare.

Ritualul de inmormantare, cu privegherea celui care nu mai e printre cei vii, cu insotirea acestuia pe ultimul drum, cu opririle in raspantii si, in unele asezari rurale, cu un joc de carti in care si mortul primeste o carte, nu are sensul unei bife mondene, ci pe acela al unei continuitati atat a vietii celor ramasi, cat si a comunitatii. Psihologic, faptul ca nu ai dreptul la o despartire ritualica, ca nu poti tine, asadar, traditia, echivaleaza cu o trauma greu de vindecat.Pentru ca nu ti-ai respectat datoria fata de cel drag care a murit, asigurandu-i trecerea, iti pui la indoiala umanitatea si legaturile cu ceilati membri ai familiei si comunitatii. Si totusi, peste 1.000 de familii din Romania - am lasat o marja fina pentru cei care nu au respectat legea, dar nici nu au facut o declaratie publica din asta - au inteles ca nu pot cinsti memoria celui mort (de COVID-10, potrivit autoritatilor) si nici nu pot respecta regulile crestine punand in pericol viata celor ramasi. Doliul e ratat tocmai de egoism, iar ritualul trecerii poate fi compromis tocmai de nesocotinta fata de cei care te insosesc in durere, insotind cortegiul funerar. Si atunci oamenii s-au inchis in casele lor sa isi planga mortul, pentru a nu se inchide in fata comunitatii sau macar in fata legii. Au respectat regulilele statului, iar inima lor indoita ca nu respecta si traditia inmormantarii si-a gasit consolare in protejarea celorlati. Nu stam impreuna in doliu si mergem doar opt la cimitir, pentru ca astfel nu ii imbolnavim pe ceilalti.Pentru ca, nu-i asa?, oamenii sunt egali macar in fata bolii si a mortii sau, acolo unde registrul e cel religios, in fata lui Dumnezeu. In acestea trei macar - boala, moartea si divinitatea - suntem la fel de slabi si la fel de avizi de ocrotire.Ei bine, tocmai aceasta egalitate care da masura umanitatii noastre si a fondului comun pe care il impartasim a fost interzisa oamenilor simpli. In vreme ce acestia si-au ingropat mortii respectand restrictiile impuse de autoritati si mai ales viata celorlati, care ar fi fost in pericol daca ritualul despartirii si al inmormantarii ar fi fost respectat intocmai, autoritatile bisericesti de la Suceava si-au ingropat mortul, pe IPS Pimen, cu alai si mai ales cu derogare de la regulile pe care ceilalti le respecta.Dar nu oamenii care au venit sa implineasca ritualul sunt vinovati. Nici IPS Pimen, a carui biografie are tusele intunecate ale colaborarii cu oroarea comunista, dar are si tusele luminoase ale preotului care a stat alaturi de Regele Mihai, la prima revenire a acestuia in tara. Cine a repartizat romanii in oameni simpli si oameni extraordinari in fata mortii, punand astfel la indoiala tocmai egalitatea care ne da masura umanului, au fost autoritatile, deopotriva cele religioase si cele laice.Raed Arafat: "La un, inmormantarea are modul ei in care se desfasoara. Acolo a fost o exceptie avand in vedere situatia. Dar a fost o exceptie limitata, daca vreti, ca nu s-a facut exceptie de la problema sanatatii publice. A fost vorba de o slujba care trebuie sa se faca altfel decat la un om simplu. E ceva ce tine de religie, e altfel de slujba care se face!".Sensul chenozei, al intruparii Fiului si al supunerii lui la suferintele omenesti, tocmai acesta e: simplitatea in umanitate este privilegiul cel mai mare care ni se da. Or, tocmai acest privilegiu i-a fost luat chiar si Arhiepiscopului Pimen, a carui moarte l-a scos din randul oamenilor obisnuiti.