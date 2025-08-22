Dambovita: O femeie de 83 de ani, nevaccinata si confirmata cu gripa, a decedat

O femeie de 83 de ani din judetul Dambovita, confirmata cu gripa de tip AH1, a decedat miercuri, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile.

Conform sursei citate, femeia nu era vaccinata antigripal si avea conditii medicale preexistente.

Din cauza aceluiasi tip de gripa, la nivelul judetului, a mai decedat luna trecuta un barbat de 51 de ani, care nu era vaccinat si avea mai multe comorbiditati.

