Dambovita: O femeie de 83 de ani, nevaccinata si confirmata cu gripa, a decedat

Miercuri, 04 Martie 2020, ora 19:17
3202 citiri
Foto: Arhiva Ziare.com

O femeie de 83 de ani din judetul Dambovita, confirmata cu gripa de tip AH1, a decedat miercuri, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile.

Conform sursei citate, femeia nu era vaccinata antigripal si avea conditii medicale preexistente.

Din cauza aceluiasi tip de gripa, la nivelul judetului, a mai decedat luna trecuta un barbat de 51 de ani, care nu era vaccinat si avea mai multe comorbiditati.

#femeie Dambovita murit gripa , #morti
Comentarii
Poza transilvan
transilvan
rank 2
Saracuta a luat-o domnul!!!
Nu va mai vedea ipocrizia care e pe val.Sa se odihneasca in pace.Oamenii nevaccinati traiesc mult mai... Vezi tot
Poza Vintage
Vintage
rank 5
Ca sa vezi, era nevaccinata. Ca d-aia a murit, nu!?
Spalare de creiere la greu, tataie! Vezi tot
Adaugă comentariu
