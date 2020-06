Dezinfectie sfarsita tragic: un barbat mort si o femeie in stare grava. Ce ne sfatuiesc medicii

Ziare.

Dupa doua zile in care nu au manifestat nicio problema de sanatate, au avut stari de ameteteala si de greata si in scurt timp starea de sanatate li s-a inrautatit, astfel ca au sunat la 112.Cei doi au fost transportati la Spitalul din Campulung Moldovenesc si internati cu tulburari digestive severe. Din nefericire, la o ora de la internare, barbatul a facut stop cardio-respirator si a murit. Iubita sa este in stare grava la spital.Reporterii Ziar de Suceava au aflat rezultatele preliminare ale necropsiei efectuate turistului bacauan, care arata ca acesta a murit din cauza unei "intoxicatii exogene", ceea ce inseamna ca toxicul provine din afara. In acest caz, cel mai probabil, a fost vorba despre vapori de clor.Ancheta a fost preluata de politisti, care au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "ucidere din culpa" si "vatamare corporala din culpa".Intrucat in ultima vreme a crescut numarul de intoxicatii severe, unele chiar mortale, cu substante de dezinfectie/dezinsectie, Ziare.com a vorbit astazi cu doctorul Tudor Ciuhodaru , conferentiar universitar, medic primar urgente toxicologice, la Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. Nicolae Oblu" din Iasi.L-am intrebat la ce anume trebuie sa fim atenti, pentru a preveni astfel de accidente tragice.Medicul a explicat ca, in primul rand, "ar trebui sa se tina"."Trebuie sa ne echipam cu, cand folosim substante de dezinfectat toxice, cum este si clorul.trebuie sa fie, apoi camera/locuinta respectiva trebuie aerisita mai multe ore si, sub nicio forma, nu se doarme in ea imediat dupa ce ati terminat dezinfectia, ci doar dupa ce dispare de tot mirosul."Daca, totusi, nu am respectat toate aceste reguli si raul s-a produs, trebuie sa stim care sunt. De indata ce ele apar, in primul rand trebuie sa iesim la aer curat, departe de sursa care ne-a intoxicat. Severitatea si persistenta starii de rau sunt indicatorii gradului de urgenta si impun prezentarea cat mai rapida la spital."Nu este de glumit,, care se pot instala si la 24 de ore distanta de momentul expunerii la substanta toxica" -avertizeaza doctorul Ciuhodaru.Doctorul Ciuhodaru atrage atentia si asupra faptului ca au fost desfiintate foarte multe centre regionale de toxicologie, ceea ce creste riscurile pentru pacientii intoxicati, daca amana prea mult prezentarea la medic.In final, medicul Tudor Ciuhodaru a insistat pe ", unde copiii sa invete cum sa evite situatii care le pot pune sanatatea in pericol, cum sa recunoasca simptome periculoase si chiar cum sa acorde primul ajutor".