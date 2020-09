Doi detinuti au fost gasiti morti intr-o celula a Penitenciarului Giurgiu

Cei doi detinuti, colegi in aceeasi celula, aveau afectiuni medicale si urmau un tratament medical, potrivit unui comunicat al Penitenciarului Giugiu. Cei doi detinuti erau cazati in aceeasi camera de detentie, iar la ora apelului de dimineata, in jurul orei 07.00, cei doi nu au mai prezentat semne vitale, sustin autoritatile.Decesul celor doi a fost pronuntat la ora 7.25, dupa ce medicii penitenciarului, dar si personalul medical sosit cu o ambulanta au incercat sa ii resusciteze insa nu au mai putut face nimic pentru salvarea celor doi."De indata, a fost alertat personalul medical propriu, concomitent cu solicitarea, prin apel 112, a sprijinului unui echipaj de la Serviciul Ambulanta Judetean. In ciuda manevrelor de resuscitare aplicate, decesul celor doua persoane a fost declarat la ore 07.25", se arata intr-un comunicat al Penitenciarului Giugiu.Deocamdata nu exista informatii cu privire la o eventuala altercatie in care sa fi fost implicati.Autoritatile au deschis o ancheta privind decesul celor doi.