Doi morti si un ranit grav dupa ce un tractor s-a rasturnat pe un drum din Bistrita-Nasaud

Politistii si pompierii din Bistrita-Nasaud au intervenit, joi seara la un accident rutier produs in localitatea Sita, pe un drum comunal."Doi barbati de 56 si 20 de ani si-au pierdut viata si un altul de 36 de ani a fost ranit. Conform primelor verificari, barbatul de 56 de ani, in timp ce conducea un tractor care tracta o remorca incarcata cu fan, pe directia Spermezeu-Sita, a pierdut controlul acestuia si s-a rasturnat", au transmis politistii.La randul lor, pompierii au precizat ca cele doua victime care au murit au fost prinse sub tractor, neavand semne vitale la sosirea echipajelor.Barbatul care a fost ranit are multiple leziuni, dar este constient si a fost transportat la spital pentru ingrijiri suplimentare.