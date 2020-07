Focar de pesta porcina africana in Timis. Doi mistreti au fost gasiti morti

Potrivit unui comunicat de presa, de miercuri, al Prefecturii Timis, in urma examinarii probelor prelevate de la doi porci mistreti gasiti decedati in fondul de vanatoare 31 Drinova -Ocolul Silvic Lugoj, judetul Timis, a fost confirmata pesta porcina africana."Centrul Local de Combatere a Bolilor Timis s-a intrunit astazi, sub conducerea subprefectului Mircea Bacala, si a emis o hotarare in baza careia s-au stabilit masurile necesare pentru combaterea pestei porcine africane din Fondul Cinegetic 31. In baza acestei hotarari s-a stabilit zona afectata care reprezinta o raza de 13 km de la caz /locul unde au fost gasite cele doua cadavre de porci mistreti", se arata in omunicat.Zona infectata are o raza de 8 kilometri si cuprinde localitatile Surducu Mic, Saceni, Sarazani, Botesti, Mitnicu Mic, Statiunea Surduc, Glatna Montana, Fardea, Fauzesti, Nadrag, Crivina, Drinova, Botinesti, Juresti si Poganesti.Zona tampon are o raza de 5 kilometri, in exteriorul zonei infectate si curpinde localitatileJdioara, Jena, Criciova, Gavojdia, Ciresu, Maguri, Lugojel, Tapia, Sudrias, Traian Vuia, Jupani, Dumbrava, Bucovat, Dragsinesti, Glatna Romana si zolt."DSVSA Timis va lua toate masurile care se impun conform actelor normative in vigoare, Procedurilor si Manualului Operational pentru interventia in focarele de pesta porcina africana", se mai arata in comunicat.Pesta porcina africana nu afecteaza oamenii, neexistand nici cel mai mic risc de imbolnavire pentru oameni, acest virus avand, insa, impact la nivel social si din punct de vedere economic.