Fostul primar al Calarasiului, ucis de COVID-19, declarat post-mortem cetatean de onoare al orasului

Daniel Stefan Dragulin, primar la Calarasi timp de doua mandate, in perioada 2012-2020, a fost rapus de noul coronavirus pe data de 12 octombrie. Dupa decesul sau, noul edil al orasului, Marius Dulce, a anuntat ca va initia o hotarare de Consiliul Local prin care acesta va fi declarat cetatean de onoare post-mortem, relateaza adevarul.ro. "Niciodata nu m-am gandit ca-mi voi incepe mandatul intr-o astfel de conjunctura nefericita. N-am crezut ca Dan Dragulin, primar al municipiului Calarasi, va pleca atat de repede la cele sfinte. Am sperat pana in ultima clipa ca se va face bine. Mai avea multe de spus in politica locala. Dar daca Dumnezeu asa a decis... Am fost marcat de cele intamplate.Am lucrat impreuna, am colaborat atat in cadrul Primariei cat si in Consiliul Local. In doua randuri am fost adversari, poate ca au existat si anumite disensiuni intre noi insa lucrurile astea nu ma impiedica sa propun in prima sedinta de lucru a noului Consiliu Local spre aprobare Proiectul de hotarare privind acordarea titlului de cetatean de onoare post mortem lui Dan Dragulin," a declarat Dulce.De asemenea, acesta a mai spus ca, in semn de pretuire pentru munca depusa de Daniel Stefan Dragulin, va propune consilierilor ca bazinul construit in incinta Complexului Sportiv Dunarea sa-i poarte numele."Ba mai mult voi propune consilierilor locali ca Bazinul de inot sa-i poarte numele. E vorba de un proiect care s-a nascut in timpul mandatelor sale si la care si-a adus contributia. Dincolo de bataliile politice derulate cu precadere in timpul campaniilor electorale, sa nu uitam sa fim oameni," a explicat Marius Dulce.Conform sursei citate, in domeniul administratiei locale, Daniel Stefan Dragulin a lasat in urma zeci de proiecte in curs de derulare, reusind sa atraga fonduri europene in valoare de 50 de milioane de euro. Daniel Stefan Dragulin, de 59 de ani, s-a stins pe 12 octombrie, dupa o lupta crancena pe un pat de spital. Edilul de pe malul Borcei s-a infectat cu COVID-19 in timpul campaniei electorale.Din nefericire, medicii de la Institutul Matei Bals nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata. Dragulin era presedintele Organizatiei Judetene PNL Calarasisi a fost primar al municipiului de pe malul Borcei in perioada 2012-2020. Diabetul, afectiunea de care suferea de mai multi ani, dar pe care il tinea sub control, i-a grabit sfarsitul.