Fost primar liberal gasit impuscat in cap in pensiunea familiei. Demisionase din functie in urma cu doua luni

Emanuel Danila s-a impuscat cu o pusca de vanatoare, la varsta de 57 de ani. El demisionase din cauza unor probleme de sanatate, in urma cu aproape doua luni.Sotia barbatului este cea care l-a gasit impuscat in pensiunea pe care acesta o detinea la marginea orasului Bocsa.Anuntul mortii fostului primar a fost facuta de seful PNL Caras-Severin, Marcel Vela , pe pagina de Facebook "Camaradul nostru, Emanuel Danila, Manu de la Bocsa, astazi s-a ridicat la Cer prin vointa lui.Este un gest tragic si disperat, intr-o luna a durerii si a patimilor, generat de o depresie post Covid, din cauza careia a si demisionat din functia de Primar.Era un om bun si harnic, un coleg sincer si devotat, un spirit liber si un rebel frumos.Condoleante familiei indurereate, alaturi de care noi, Filiala PNL Caras-Severin, vom fi mereu!Dumnezeu sa-l ierte si sa-l odihneasca!" se arata in postarea PNLPolitia a inceput o ancheta in acest sens.