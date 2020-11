Franta raporteaza cel mai mare numar de decese provocate de COVID-19, din 15 aprilie. 854 de persoane au murit in 24 de ore

Cifra este dubsa fata de cel de luni cand 416 bolnavi au murit, transmite Reuters.Bilantul total al deceselor in Franta se ridica acum la 38.289.Numarul noilor imbolnaviri in ultimele 24 de ore este de 36.330, mult sub recordul de 52.518 inregistrat luni.Cazurile de contagiere totalizeaza acum 1.502.763, al cincilea cel mai mare bilant din lume