Myanmar: Cel putin 126 de morti in urma unei alunecari de teren produsa la o mina de jad

Alunecarea de teren s-a produs joi dimineata in jurul orei 7:30 (1:00 GMT), a declarat Khin Maung Myint, reprezentant al conducerii orasului Hpakant din partea partidului Liga Nationala pentru Democratie (NLD), aflat la guvernare. "Cadavrele sunt transportate la morga", a precizat el pentru DPA.Victimele cautau jad in mina deschisa din satul Wai Khar cand au fost surprinse de un val de noroi, pe care serviciile de salvare l-au pus pe seama ploilor musonice abundente.Este cel mai grav accident produs in Hpakant, situat in statul Kachin din Myanmar, dupa o alunecare de teren din 2015 care a ucis 115 persoane.Alunecarile de teren produse in aceasta regiune au provocat 58 de morti in 2019 si 95 anul anterior, conform datelor compilate din media locale de openjadedata.org.Numerosi lucratori migranti din Hpakant castiga bani cautand prin movilele uriase de deseuri miniere in speranta de a gasi bucati de jad trecute cu vederea.Potrivit lui David Mathieson, analist independent care acopera zona Myanmar, partidul NLD a intreprins prea putine demersuri in vederea imbunatatirii conditiilor periculoase pentru mineri, de la venirea la putere, in urma cu cinci ani, dupa decenii de conducere militara. "Cred ca starea minerilor este cea mai mica dintre preocuparile NLD", a declarat el pentru DPA. "Au dat dovada de prea putin interes pentru imbunatatirea sigurantei in toate sectoarele miniere, mai ales intr-un loc precum Hpakant", a adaugat el.Orasul minier este similar unui "fief de lacomie scapat de sub control din Naypyitaw", a adaugat Mathieson cu referire la capitala administrativa a tarii. "Astfel de accidente se intampla atat de des incat sunt usor de ignorat", a precizat el.Industria jadului din Myanmar valoreaza aproximativ 31 de miliarde de dolari pe an, suma echivalenta cu aproximativ jumatate din produsul intern brut al tarii, potrivit unei estimari din 2015 a organizatiei Global Witness. Insa, mare parte din venituri sunt realizate pe piata neagra si nu ajung niciodata in vistieria statului, potrivit aceleiasi organizatii.Kachin a fost rascolit de conflicte dupa incetarea focului intre rebelii din Armata de Independenta din Kachin si armata din Myanmar, in 2011.Industria jadului din zona este controlata de elite influente care au preluat controlul asupra minelor de mai multe miliarde de dolari sub fosta dictatura militara din Myanmar, potrivit Global Witness. Organizatia a acuzat industria ca a contribuit la alimentarea conflictului, precizand ca un acord de pace, care ar presupune distribuirea echitabila a resurselor statului, ar aduce pierderi considerabile familiilor militare influente.