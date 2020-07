Numarul deceselor a crecut cu 50% in Europa, de la sfarsitul lui martie la inceputul lui aprilie. Cel mai mare numar din ultimii trei ani

In timp ce in anii precedenti mortalitatea avea tendinta sa scada in martie, dupa episoade de gripa sezoniera, ea a crescut in mod sensibil anul acesta si a atins un varf, atat in Franta, cat si in Europa, in saptamana lui 30 martie, releva miercuri Institutul.Astfel, de la 30 martie la 6 aprilie, s-au inregistrat cu 50% decese in plus in Europa, fata de o medie a numarului de decese din aceeasi saptamana din perioada 2016-2019.Aceasta proportie a atins 60% in Franta, 155% in Spania, 91% in Belgia (iar apoi 107% in saptamana urmatoare) si 67% in Italia (88% in saptamana dinainte, varful fiind atins mai devreme).Apoi, supramortalitatea aproape a disparut la inceputul lui mai.Mai larg, in perioada 2 martie-26 aprilie, aproape toata supramortalitatea (84%) observata in 21 de tari din Europa - din care INSEE dispune de date - poate fi atribuita Spaniei, Italiei, Belgiei si Frantei.Supramortalitatea a fost de 71% in Spania, 49% in Italia, 44% in Blegia si 28% in Franta in toate cele opt saptamani in care epidemia covid-19 a fost cea mai puternica.In schimb, in Germania, cea maipopulata tara din Europa, supramortalitatea este mult mai slaba - 4% in aceeasi perioada -, dar si in mare parte din Europa Centrala si de Est.Atat in Franta, cat si in Europa, supramortalitatea a afectat barbatii si personele in varsta de peste 50 de ani - mai ales pe cele in varsta de peste 70 de ani.