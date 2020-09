OMS anunta "probabilitatea" de a se ajunge la doua milioane de morti, daca nu se face totul pentru combaterea pandemiei

"Daca nu facem tot ce este posibil, numarul despre care vorbiti (2 milioane - n.r.) nu este numai de luat in calcul, dar din nefericire foarte probabil", a declarat directorul pentru situatii de urgenta al OMS, Michael Ryan, in cadrul unei conferinte de presa."Daca nu continuam sa facem mai mult, sa evoluam, in natura, scara si intensitatea cooperarii noastre, atunci da, vom avea in fata acest numar sau din nefericire unul chiar mai ridicat. Timpul actiunii este acum", a adaugat Ryan."Nu este vorba numai de a testa si trasa, nu numai de a acorda ingrijiri medicale, nu numai de a aplica distantarea sociala, nu numai de a lucra la vaccinuri, ci de a face toate aceste lucruri in acelasi timp", a afirmat Ryan.Pandemia de COVID-19, care a inceput la sfarsitul lui 2019 in China, este pe cale sa atinga in zilele urmatoare pragul de un milion de morti. Potrivit ultimului bilant intocmit de AFP, vineri la ora 11.00 GMT, cel putin 984.068 de persoane murisera in lume de COVID-19.Peste 32.298.410 de cazuri de infectare au fost oficiale diagnosticate in lume, dar numarul infectiilor este considerat chiar mai mare, intrucat numeroase persoane nu apar in evidentele oficiale.SUA sunt tara din lume cea mai grav lovita, cu 202.827 de morti. Apoi urmeaza Brazilia, cu 139.808 de morti, India, cu 92.290 de morti, Mexic (75.439 morti) si Regatul Unit (41.902)