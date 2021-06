Omul de afaceri Ioan Crisan mort intr-un atentat cu bomba, la Arad, avea o amanta. Femeia a recunoscut totul

Conform unor informatii aparute in presa locala, ar fi vorba chiar despre contabila firmei acestuia. Femeia a fost audiata in fata organelor de cercetare penala si ar fi recunoscut deja aceasta idila, scrie Ziarul de Iasi Aurora Ardelean, in varsta de 53 de ani, este si consilier local in comuna Iratosu, dar ocupa si functia de director executiv la firma lui Ioan Crisan. Mai mult decat atat, autovehicul afaceristului era trecut chiar pe numele surorii Aurorei.Ioan Crisan, barbatul mort dupa ce autoturismul lui a explodat, era un prosper om de afaceri . A stat 25 de ani la primul sau job: electronist la Aeroportul din Arad, pentru ca mai apoi sa se orienteze catre transporturi.Ziua de vineri, de dinaintea tragediei, afaceristul Ioan Crisan si-a petrecut-o la ferma sa, situata la 11 km de Arad, iar seara, la ora 21.00, a ajuns acasa. Si-a parcat masina pe locul 343, locul sau de parcare, dupa care a urcat la etajul 1, in apartamentul in care a ramas toata noaptea.Dimineata, la ora 06.40, a iesit din scara blocului si a plecat spre cafenea. Nu s-a oprit deloc pe drum. In momentul de fata, politia vizioneaza imaginile de pe sute de camere de supraveghere din oras.Citeste si: