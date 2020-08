Pedeapsa primita de doi tineri care au dezgropat un mort si i-au furat 500 de euro din buzunar

S-au sucit in fata judecatorului

Asistare zilnica timp de sase luni si un an de inchisoare cu suspendare. Aceasta este pedeapsa primita in luna martie 2020 de doi tineri de 22 si 23 de ani, judecati la Judecatoria Mangalia pentru profanare de morminte si cadavre. Cei doi tineri au fost trimisi in judecata in 2018, fiind acuzati ca in data de 30.11.2015/01.12.2015 au dezgropat un mort din buzunarul caruia au furat 500 de euro.Cu ocazia anchetei, cei doi tineri au povestit cu lux de amanunte cum au spart mormantul si au furat banii. Astfel, unul dintre tineri a aratat ca au fortat usa din PVC a cavoului si au patruns in cavou, iar apoi, cu ajutorul unui levier, au dat la o parte capacul de marmura de pe mormant. Inculpatul a mai aratat ca dupa ce si-au facut loc sa ajunga la sicriu au spart capacul sicriului si "au cautat pe suprafata costumului defunctului, moment in care A.A.G. a scos din buzunarul drept al pantalonilor un teanc de bancnote de 50 de euro impaturite".Ulterior, cei doi au iesit din mormant si au fugit. Dupa ce s-au retras au numarat banii, constantand ca sunt 500 de euro in bancnote de 50 de euro. Unul dintre hotii care au profanat cadavrul din hainele caruia au furat 500 de euro a declarat ca a doua zi a plecat in oras cu gandul sa isi faca abonament si sa isi ia un telefon, dar a cheltuit banii pe alte lucruri.Aceleasi detalii le-au fost oferite politistilor si de cel de-al doilea inculpat din dosar.La proces , cei doi hoti si-au schimbat declaratiile sustinand ca nu recunosc comiterea faptelor, declaratiile fiindu-le luate de politisti sub amenintarea retinerii si arestarii. Judecatorul nu a tinut, insa, cont de noile declaratii ale profanatorilor hoti, in proces cantarind greu declaratia unei martore care a declarat ca, la o petrecere, unul dintre tineri s-a laudat cu fapta sa., se arata in sentinta Judecatoriei Mangalia, care a ramas definitiva, nefiind atacata cu apel.