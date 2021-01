Un preot sucevean a fost gasit mort intr-un canal colector

Duminica, in jurul orei 10.45, Politia municipiului Vatra Dornei a fost sesizata prin 112 despre faptul ca barbatul a fost gasit intr-un canal, langa pasarela din Iacobeni. Preotul avea domiciliul in Iacobeni, iar tragedia s-a petrecut sambata seara, a rezultat din cercetari, scrie publicatia locala Monitorul de Suceava "Preotul mergea spre locuinta si a cazut in santul-canal de la marginea drumului. Santul respectiv nu este acoperit. Cert este ca la ora la care a fost gasit, duminica, pentru barbatul de 59 de ani nu se mai putea face nimic. El era decedat din seara zilei de sambata. Este probabil ca acesta sa fi murit mai degraba inghetat, decat inecat", scrie sursa citata.Politistii nu au suspiciuni privind cauza decesului, fiind vorba de o cadere accidentala, insa, conform procedurilor, cercetarile continua, fiind asteptate concluziile medico-legale privind cauza mortii.Parohia Rosu s-a infiintat prin anii 1997, primul preot paroh fiind Ion Acatrinei. In anul 2000 a venit ca paroh preotul Mihai Ungurean. El este cel de-al noualea copil al familiei Ungurean Gavril si Claudia din satul Valea Putnei, parinti crestini care au stiut sa predea,, odorul de mare pret", respectiv credinta ortodoxa cu mare sfintenie.Mihai Ungurean s-a nascut pe 11 martie 1961, dimpreuna cu fratele geaman - Constantin, in ziua in care mama lor a implinit varsta de 47 de ani. Fiul Mihai este cel de-al noualea copil al familiei Ungurean Gavril si Claudia din satul Valea Putnei, sat situat la poalele pasului Mestecanis.CITESTE SI: