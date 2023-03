Prima victima a campaniei electorale: A murit in timp ce monta un panou

Campania electorala nici nu a inceput bine, ca face deja victime: un angajat al Primariei Suceava a murit, in noaptea de joi spre vineri, in timp ce lucra la montarea unui panou electoral.

Barbatul a cazut de la cativa metri inaltime si s-a lovit la cap. Echipajul de pe ambulanta sosita la fata locului nu a reusit sa-l resusciteze, astfel barbatul a fost declarat mort.

Campania electorala pentru alegerile locale incepe vineri

Seful Directiei domeniului public din cadrul primariei, Marian Andronache, a declarat ca barbatul, in varsta de 59 de ani, era lucrator la spatii verzi, dar se afla in timpul liber in momentul producerii accidentului.

Primarul din Suceava, candidat PDL pentru al treilea mandat, a confirmat ca barbatul era angajatul municipalitatii. El a spus ca nu avea cunostinta ca staful de campanie a angajat oameni de la domeniul public al Primariei si ca regreta mult ceea ce s-a intamplat.

Amnistie pentru campania electorala

Accidentul nu poate fi considerat de munca in contextul in care omul a murit in timp ce se afla in timpul liber.

