Ray Dolby, pionier al sistemelor audio, moare la varsta de 80 de ani

Ray Dolby, inginerul american care a fondat laboratoarele Dolby si a fost un pionier in domeniul reducerii zgomotului de fond in inregistratile audio, a murit la San Francisco, la varsta de 80 de ani.

Dolby suferea de Alzheimer de cativa ani si fusese diagnosticat cu leucemie in acestaa vara, relateaza BBC.

Numele sau a devenit sinonim pentru sistemele domestice de sunet si cinema, iar munca sa a fost rasplatitata cu numeroase premii. Kevin Yeaman, presedintele Dolby Laboratories, l-a descris pe Ray Dolby drept un "adevarat vizionar".

Ray Dolby s-a nascut in Portland, statul Oregon, si a crescut in zona San Francisco. Si-a inceput cariera la Ampex Corporation, lucrand la dezvoltarea primelor sisteme de inregistrare pe caseta video, inca din perioada studentiei.

Ulterior, si-a luat doctoratul la Cambridge, in Marea Britanie, iar in 1965 a fondat Dolby Laboratories in Londra. Compania a devenit un lider in tehnologia audio, datorita tehnicii prin care reusea sa elimine zgomotul de paraziti audio de pe inregistrari si ulterior, datorita revolutionarului "surround sound".

In 1976, Ray Dolby a mutat compania in San Francisco, iar in 1989 a primit un Oscar pentru contributia la dezvoltarea cinema-ului, pe care l-a impartit cu directorul companiei, Ioan Allen.

Ray Dolby a mai primit un premiu Grammy in 1995 si doua premii Emmy in 1989 si 1995.

Fiul sau, regizorul si scriitorul Tom Dolby, a marturisit: "Desi tatal meu a fost un inginer, realizarile sale tehnologice au venit din dragoste pentru muzica si arta".

Neil Portnow, presedintele Recording Academy, institutia care decerneaza premiile Grammy, a declarat ca inovatiile lui Ray Dolby au revolutionat "modul in care noi ascultam muzica si vedem filmele in ultimii 50 de ani".

