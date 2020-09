Situatia COVID-19 in lume: Pandemia a facut aproape un milion de victime

In contextul in care bilantul victimelor pandemia se apropie de un milion de morti din cauza COVID-19, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) considera probabil ca noul coronavirus sa ucida doua milioane de oameni, daca nu se face totul in combaterea SARS-CoV-2."Daca noi nu facem tot ceea este posibil, numarul despre care vorbiti nu este doar de luat in calcul, dar, din nefericire, este foarte probabil", estimeaza directorul OMS insarcinat cu Situatii de Urgenta Michael Ryan, raspunzand unei intrebari a unui jurnalist despre un bilant de doua milioane de morti.PESTE 990.000 DE MORTIPandemia s-a soldat cu cel putin 993.438 de morti in lume de cant Biroul OMS in China a anuntat, in decembrie, aparitia bolii, potrivit unui bilant stabilit de AFP sambata, la ora 11.00 GMT (14.00, ora Romaniei), pe baza unor surse oficiale.Peste 32,6 milioane de infectari cu noul coronavirus au fost diagnosticate de la inceputul epidemiei - dintre care cel putin 22,3 de milioane sunt considerate vindecate in prezent.Statele Unite sunt tara cea mai afectata atat ca numar de morti, cat si ca numar de cazuri, cu 203.782 de decese. Urmeaza Brazilia, cu 140.537 de morti, India, cu 93.379, Mexicul cu 75.844 si Regatul Unit cu 41.936 de morti din cauza covid-19INDEMN LA ONU UN ACCES LIBER LA VACCINURIIn cadrul Adunarii Generale (AG) a ONU, America Latina si Australia au indemnat marile puteri la solidaritate, printr-un acces liber la viitoare vaccinuri, in contextul in care Statele Unite, Europa si Japonia au rezervat peste jumatate dintre doze prevazute intr-o prima faza.Canada a anuntat vineri un acord, cel mai recent din aceasta serie, cu grupurile suedezo-britanic AstraZeneca in vederea procurarii a pana la 20 de milioane de doze ale vaccinului candidat al acestuia imporiva covid-19.PERU ISI REDESCHIDE FRONTIERA AERIANADupa sapte luni, Peru urmeaza sa-si redeschida frontierele aeriene - incepand de la 5 octombrie -, mai intai cu Chile, Spania Statele Unite si Mexic, dupa care va extinde masura, treptat la restul lumii."Aceste zboruri vor fi autorizate catre destinatii sigure din punct de vedere sanitar", a precizat presedintele peruan Martin Vizcarra.SCURTA AMANARE A INCHIDERII BARURILOR LA MARSILIARestauratorii din Marsilia, furiosi, au obtinut o amanare de 24 de ore, anuntata sambata, a inchiderii barurilor si restaurantelor la Aix-Marseille, in sudul Frantei, care urmeaza sa aiba loc duminica seara.Ministrul francez al Sanatatii Olivier Veran, care a efectuat o vizita la fata locului vineri, consideraca aceste restrictii sunt "necesare" si "nu arbtrare".Marsilia detine "recordul" in Franta al incidentei covid-19 - 281 de cazuri la 100.000 de locuitori, potrivit autoritatilor -, iar metropola Aix-Marseille se afla in "zona de alerta maxima".JOCURILE OLIMPICE DE LA TOKYO VOR AVEA LOCPrevazute initial in aceasta vara si amanate in iulie 2021 din cauza covid-19, Jocurile Olimpice (JO) urmeaza sa aiba loc, a dat asigurari noul premier japonez Yoshihide Suga, care vede deja o "proba a victoriei omenirii impotriva pandemiei".