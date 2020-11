Streinu Cercel: "Cei care se ocupa de denigrarea vaccinului ar trebui sa taca din gura, ar trebui sa-si asume mortii"

"Daca noi nu intelegem ca suntem in pandemie, daca noi nu intelegem ca pe teritoriul Romaniei este o epidemie, daca noi nu intelegem ca pe teritoriul Romaniei se moare din cauza acestui virus, inseamna ca avem o problema conceptuala majora. Haideti sa ne desteptam in ceasul al saptelea: sa lasam specialistii sa vorbeasca", a afirmat profesorul Adrian Streinu Cercel, marti seara, la Antena 3.Acesta a pledat pentru testarea in masa, aratand ca alte tari au obtinut "rezultate minunate". Profesorul Adrian Streinu Cercel a mai afirmat ca folosirea anticorpilor monoclonali ar duce la oprirea epidemiei in doua saptamani, iar in sase luni virusul ar "iesi din circulatie ", daca nu ar fi introdus in tara."Dar pentru a nu-l mai introduce in tara trebuie sa venim cu a doua etapa, cu vaccinarea. Asa ca haideti sa terminam cu prostiile! Vaccinul este cat se poate de bun, este cat se poate de corect, nicio autoritate de EMEA sau Food & Drug Administration nu si-ar permite sa inregistreze un vaccin care nu este eficient si care nu este si sigur", a mai afirmat Adrian Streinu Cercel.Acesta a precizat ca cei care contesta eficienta vaccinului sunt responsabili pentru decesele cauzate de COVID-19. "Cei care se ocupa de denigrarea vaccinului ar trebui sa taca din gura in momentul de fata, pentru ca, daca nu tac din gura in momentul de fata, ar trebui sa-si asume mortii care devin sursa a acestor informatii", a adaugat Adrian Streinu Cercel.