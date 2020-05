Tanara din Uganda, gasita moarta intr-un camin studentesc din Timisoara

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Timis, Aurora Voicila, a declarat ca politistii au intocmit dosar penal, in rem, sub acuzatia de ucidere din culpa, in cazul unei tinere din Uganda, studenta in anul intai la masterat, la Facultatea de Stiinte Economice a Universitatatii de Vest din Timisoara, care a decedat in camera unui camin studentesc, unde era cazata.Potrivit anchetatorilor, duminica, un cetatean strain, care nu se afla in Romania, a sunat la Ambulanta, anuntand ca tanara din Uganda nu se simte bine si a solicitat un echipaj medical. Barbatul a dat si o adresa, insa aceasta a fost gresita.Medicii de la Ambulanta au facut verificari si au ajuns inclusiv la caminul unde se afla tanara, insa usa era incuiata. Luni, acelasi barbat a sunat din nou si a spus ca nu poate lua legatura cu fata. Acolo a ajuns din nou un echipaj de la Ambulanta, dar si un echipaj de la ISU care a spart usa. In camera se afla tanara din Uganda, decedata.Trupul neinsufletit a fost transportat la IML pentru efectuarea autopsiei, iar medicii de acolo spun ca a fost o moarte patologica si ca nu exista urme de violenta.Potrivit presei locale, tanara era nepoata unui demnitar din Uganda.