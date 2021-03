Sapte profesori din Timisoara au murit din cauza COVID-19 de la inceputul pandemiei. Alte 12 cadre didactice sunt internate in spital

"Patru cadre didactice au decedat din cauza COVID-19 de la debutul pandemiei pana in prezent. Dintre acestea, trei erau de la Liceul Tehnologic 'Cristofor Nako' din Sannicolau Mare si unul de la Liceul Teoretic din comuna Periam. De asemenea, doi angajati din randul personalului auxiliar din Timisoara au decedat, de la Centrul pentru educatie incluziva 'Dumitru Ciumageanu' si de la Colegiul Tehnic 'Emanuil Ungureanu'. A mai decedat si un cadru nedidactic", a precizat Marin Popescu, citat de https://ziare.com/facebook/stiri-facebook/sotia-profesorului-decedat-la-doua-saptamani-dupa-prima-doza-de-vaccin-dezminte-stirile-false-a-murit-de-inima-nu-din-cauza-vaccinului-anti-covid-1661090Pe de alta parte, seful ISJ Timis a anuntat ca, la o saptamana de la deschiderea centrelor de vaccinare dedicate profesorilor, 60% dintre angajatii sistemului si-au exprimat dorinta de a se imuniza impotriva virusului SARS-CoV-2. Cea mai mare expunere este in zona invatamantului primar si prescolar . Orice zi, pana la imunizare, conteaza. De la inceputul semestrului, 78 dintre prescolarii si elevii timiseni care au participat la activitati didactice fata in fata s-au imbolnavit, adica 1,14 la mie. Aproape 800 de profesori din judet sunt in izolare si predau online, iar 12 sunt spitalizati din cauza infectarii cu COVID-19. De asemenea, 1.050 de elevi sunt in carantina sau in izolare", a mai detaliat Marin Popescu.