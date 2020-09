Titlul de "Cetatean de Onoare" al Iasiului, acordat post mortem sindicalistului Virgil Sahleanu, la 20 de ani de la asasinarea sa

Primarul Mihai Chirica a anuntat, sambata, in cadrul unei conferinte de presa, ca pe ordinea de zi a sedintei de Consiliu Local, care urmeaza sa se desfasoare pe 24 septembrie, se afla un proiect de hotarare prin care i se acorda titlul de "Cetatean de Onoare" al municipiului Iasi sindicalistului Virgil Sahleanu."Am vrut sa nu treaca neobservat acest moment cu toate ca trebuia sa fie facut de mai demult. Virgil Sahleanu este unul dintre eroii luptei sindicale. A fost lucrator la Uzina Metalurgica din Iasi si s-a opus modalitatii barbare de privatizare. Uzina a fost jefuita sub privatizarea total aberanta din perioada domnului Vacaroiu. Aceasta privatizare a fost urmata de asasinarea lui Sahleanu, uzina a fost devalizata, stocurile de teava zincata care trebuia sa ajunga in SUA au fost vandute in alta parte dupa ce au incasat suma. Totul a fost cu rea intentie de la inceput. Echipamentele care abia fusesera cumparate pentru modernizarea fabricii au fost urcate in vagoane si trimise in tara de origine a patronului, in Cehia. Deci este clara intentia de distrugere a acestui sector de activitate. Din pacate s-a facut sub ochii autoritatilor din Romania. Nici pana astazi nu stim de ce s-a recurs la aceasta privatizare. Virgil Sahleanu a fost condus pe ultimul drum de peste 5.000 de persoane si a ramas un simbol al luptei sindicale din Romania", a declarat primarul Mihai Chirica.Virgil Sahleanu, liderul sindicatului de la fosta fabrica Tepro Iasi, a fost asasinat pe 7 septembrie 2000, la comanda reprezentantului conducerii intreprinderii, cehul Frantisek Priplata, care a fost condamnat la inchisoare pentru instigare la omor . In urma presiunilor facute de Priplata asupra patronului firmei de paza al fabricii, sindicalistul Virgil Sahleanu a fost ucis de doi dintre agentii de paza, in fata blocului in care locuia.