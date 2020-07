Ultima decizie a justitiei din Romania in cazul judecatorului iranian mort in asteptarea extradarii. Cauzele oficiale ale decesului

"Avand in vedere ca persoana solicitata a decedat inainte de solutionarea cererii de extradare, in baza art. 52 din Legea nr. 302/2004, Curtea va respinge cererea de extradare formulata de Republica Islamica Iran, cu privire la persoana solicitata, ca ramasa fara obiect, in urma decesului persoanei solicitate", se arata in sentinta Curtii de Apel Bucuresti.Gholem Reza Mansouri, care astepta o decizie a justitiei romane privind posibila sa extradare in Iran, a murit dupa ce a cazut de la etaj dintr-un hotel situat in centrul Bucurestiului. Mai precis, el ar fi cazut in holul interior al hotelului.El era acuzat in tara sa ca ar fi luat mita 500.000 de euro pentru a scapa de inchisoare un oficial din Teheran, motiv pentru care Iran l-a dat in urmarire internationala. Mai mult, Gholem Reza Mansouri este acuzat de militantii pentru drepturile omului de torturarea si incarcerarea ziaristilor independenti dupa ce in 2013 a decis arestarea a 20 de jurnalisti intr-o singura zi.Mansouri a venit in Romania din Germania si a fost arestat in baza mandatului Interpol. Ulterior, magistratii l-au eliberat din arest.