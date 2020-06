Un barbat luat de ape in Bihor a fost gasit mort de pompieri

Ziare.

com

Potrivit ISU, marti dimineata, o vecina a acestuia a apelat serviciul 112 pentru a anunta disparitia lui. Femeia a spus ca l-a vazut ultima oara luni seara langa paraul din sat, dar in timpul convorbirii cu dispeceratul i-a informat pe salvatori ca victima a fost vazuta chiar in acele momente in apa paraului.La fata locului au fost mobilizate de urgenta doua echipaje de pompieri militari din cadrul Statiei de Pompieri Stei - unul de cautare-salvare si unul de prim ajutor calificat. Pompierii militari au adus la mal corpul neinsufletit al barbatului.Beius-Vascau a fost una dintre zonele bihorene afectate cel mai mult de furtunile puternice de luni seara. Zeci de gospodarii din 13 localitati au fost inundate, iar in Vascau un pod a fost luat de ape.Un copil de 4 ani a fost luat de viitura in satul Valea de Sus, comuna Campani. Tatal copilului conducea autoturismul in care se aflau sotia si cei doi copii - unul de 4 ani si un bebelus. Pentru a scurta drumul, a vrut sa treaca prin albia unui parau, dar l-a surprins viitura. Ducand copilul la mal, in siguranta, s-a intors sa-si scoata sotia si copilasul din masina. Pana s-a intors, copilul a fost luat de ape. A fost gasit a doua zi la peste trei kilometri distanta.