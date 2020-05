Un copil de 2 ani a murit, dupa ce a cazut de la etajul 5 al unui bloc din Capitala

Ziare.

Potrivit Politiei Capitalei, un apel la 112 a anuntat, miercuri, ca un copil a cazut de la etaj, dintr-un bloc din Sectorul 6.Echipajele medicale ajunse la locul incidentului au efectuat manevre de resuscitare, dar copilul, in varsta de aproximativ doi ani, nu a putut fi salvat.Din primele verificari facute de politisti a reiesit ca acesta a cazut de la etajul cinci al blocului.Trupul neinsufletit a fost transportat la INML in vederea efectuarii necropsiei.Cercetarile au fost preluate de Biroul Morti Supecte si Ucideri din Culpa din Serviciul Omoruri in vederea stabilirii tuturor imprejurarilor in care s-a produs acest eveniment.