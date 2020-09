Un medic de doar 42 de ani a murit la scurt timp dupa ce a iesit din tura

Medicului i s-a facut rau cand a ajuns acasa, dupa tura de dimineata. I-a spus sotiei ca are dureri in piept, iar aceasta a chemat Ambulanta. A fost transportat la spital, dar a intrat in stop cardio-respirator si nu a raspuns manevrelor de resuscitare.Leonid Ablai avea 42 de ani si era medic specialist Medicina Interna la Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea."Ingerii sa vegheze drumul tau lin catre Dumnezeu, Leonid! Dumnezeu sa te ierte, sa te aiba in paza Sa vesnica, de-a dreapta Sa pentru totdeauna! Suntem alaturi in aceste clipe grele de familia indoliata! Sincere condoleante!", a transmis Comunitatea Rusilor Lipoveni-Tulcea.