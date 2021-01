Fostul director al Colegiului National "Moise Nicoara" din Arad, gasit impuscat in casa. Politistii cred ca s-ar fi sinucis

Ar fi vorba despre Fostul director al Colegiului National "Moise Nicoara" si profesorul de fizica Stefan Alexandru s-ar fi sinucis in aceasta dimineata. Fapta s-a intamplat in aceasta dimineata, in jurul orei 11.00, si a fost gasit fara suflare in propriul apartament, scrie arq.ro Stefan Alexandru, avea 66 de ani si a iesit la pensie in urma cu un an.In urma apelului la 112, un echipaj medical s-a deplasat la locul faptei, dar nu a putut decat sa constate decesul.Cadavrul a fost descoperit de apropiati ai barbatului.Comisarul-sef Adrian Simon, adjunct al sefului Inspectoratului de Politie Judetean Arad, a declarat pentru Agerpres ca barbatul era vanator autorizat si detinea legal arma de vanatoare gasita langa cadavru."Din primele cercetari rezulta ca a fost o sinucidere", a spus Simon.Surse din randul anchetatorilor, care au discutat deja cu apropiati ai fostului profesor, au declarat ca pensionarul era in depresie in ultima perioada, pentru ca in luna septembrie i-a decedat sotia.Cadavrul urmeaza sa fie transportat la Serviciul Judetean de Medicina Legala.CITESTE SI: