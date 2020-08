VIDEO LIVE Imaginile care arata proportiile dezastrului din portul din Beirut. Echipele de interventie cauta victimele printre schele prabusite si mormane de moloz

Guvernul libanez a anuntat, anterior, decretarea starii de urgenta pe o perioada de doua saptamani.Conform premierului libanez, Hassan Diab, 2750 de tone de nitrat de amoniu, un material foarte explozibil, au fost sursa deflagratiei masive care a zguduit Beirutul. Explozia a creat un nor in forma de ciuperca, similar celor care apar in urma bombardamentelor nucleare. Unda de soc s-a simtit chiar si la peste 200 de kilometri departare, in insula Cipru.In imaginile LIVE postate de publicatia The Sun se poate vedea cum echipe de interventie se afla in portul din Beirut pentru a cauta eventuale victime