Mai multi europarlamentari cer protejarea Catedralei Sfanta Sofia, dupa ce aceasta a redevenit moschee: Ankara sfideaza dreptul international

Intr-o scrisoare adresata sefului diplomatiei europene, Josep Borrell, si Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO), eurodeputatii semnatari sustin ca "instrumentalizarea Hagiei Sofia de Republica Turcia pentru a exercita presiuni asupra Europei demonstreaza fara echivoc" faptul ca Ankara sfideaza "dreptul international si valorile europene"."Le cer UNESCO si Comitetului Patrimoniului Mondial sa reactioneze si sa-i identifice pe cei vinovati pentru aceasta masura unilaterala impotriva patrimoniului care apartine intregii lumi", a declarat eurodeputata croata Zeljana Zovko, care a semnat apelul.Eurodeputatii solicita UNESCO sa ia masuri adecvate pentru a salvgarda acest obiectiv din patrimoniul cultural mondial.La 10 iulie, Consiliul de Stat, cel mai inalt tribunal administrativ din Turcia, a acceptat o solicitare a mai multor asociatii de revocare a unei masuri guvernamentale din 1934 care conferea fostei bazilici Sfanta Sofia statut de muzeu. La scurt timp dupa decizie, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat ca fosta bazilica bizantina din vechiul Constantinopol va fi deschisa la 24 iulie pentru rugaciuni musulmane ca moschee.UNESCO a anuntat ca la urmatoarea sa reuniune va reconsidera statutul fostei bazilici Sfanta Sofia, inscrisa in 1985 pe Lista Patrimoniului Mondial, si a subliniat ca "este regretabil ca decizia turca a fost luata fara nicio forma de dialog sau notificare prealabila".Opera arhitecturala majora construita in secolul al saselea de bizantini care isi incoronau acolo imparatii, Sfanta Sofia este de asemenea una dintre principalele atractii turistice din Istanbul, cu circa 3,8 milioane de vizitatori in 2019. Convertita in moschee dupa ocuparea Constantinopolului de catre otomani in 1453, ea a fost transformata in muzeu in 1934 de catre liderul tinerei republici turce, Mustafa Kemal, dornic sa o "ofere umanitatii".