Papa se declara "foarte indurerat" cu privire la decizia de transformare a muzeului Hagia Sofia din Istanbul in moschee

"Gandurile mele se indreapta spre Istanbul. Ma gandesc la Sfanta Sofia si sunt foarte indurerat", a rostit suveranul pontif in timpul discursului saptamanal de binecuvantare din Piata Sf. Petru din Roma.Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat ca primele rugaciuni vor avea loc la Hagia Sofia la data de 24 iulie, dupa ce monumentul antic a fost declarat moschee in urma unei decizii care i-a revocat statutul de muzeu.Consiliul Mondial al Bisericilor i-a solicitat lui Erdogan sa revina asupra deciziei, pe care patriarhul Bartolomeu din Istanbul, liderul spiritual al crestinilor ortodocsi din intreaga lume, a numit-o dezamagitoare.Erdogan a declarat ca Hagia Sofia, cu o vechime de aproape 1.500 de ani, fosta catedrala crestina, va ramane deschisa musulmanilor, crestinilor si strainilor.El a adaugat ca Turcia si-a exercitat dreptul de suveranitate transformand-o in moschee si va interpreta criticile aduse acestei miscari drept un atac la independenta tarii.Grecia a condamnat decizia, "cu cea mai mare fermitate", dupa cum a declarat vineri seara premierul grec Kyriakos Mitsotakis.Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO) a anuntat ca statutul Hagiei Sofia va fi revazut de Comitetul Patrimoniului Mondial, adaugand ca decizia Turciei ridica semne de intrebare cu privire la impactul asupra valorii universale a acesteia ca sit de o importanta ce transcende granitele si generatiile. Sfanta Sofia, componenta a sitului intitulat "Zonele istorice din Istanbul", este inscrisa pe Lista patrimoniului mondial al umanitatii in calitate de muzeu.SUA s-au declarat vineri "dezamagite" de schimbarea statutului de muzeu al fostei catedrale crestine Sfanta Sofia din Istanbul in cel de moschee, cerand autoritatilor turce sa garanteze accesul egal pentru toti vizitatorii. "Suntem dezamagiti de decizia guvernului turc de a schimba statutul Sfintei Sofia", a declarat purtatoarea de cuvant a diplomatiei americane, Morgan Ortagus.Cea mai inalta instanta administrativa din Turcia a deschis vineri calea spre transformarea fostei catedrale crestine Sfanta Sofia din Istanbul in moschee, revocand actualul sau statut de muzeu. Consiliul de Stat turc a aprobat cererea inaintata de mai multe asociatii, anuland astfel o decizie guvernamentala ce data din 1934 si care conferea bazilicii Sfanta Sofia statutul de muzeu.Opera arhitecturala majora, construita in secolul al VI-lea de catre bizantini, care isi incoronau imparatii in interiorul acestei catedrale, Sfanta Sofia este un sit inclus in patrimoniul mondial UNESCO si una dintre principalele atractii turistice din Istanbul.Convertita in moschee dupa cucerirea Constantinopolului de catre otomani in 1453, catedrala a fost transformata in muzeu in 1934 de presedintele tinerei Republici laice a Turciei, Mustafa Kemal, care a dorit "sa o ofere umanitatii".