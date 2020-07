Planul lui Erdogan de a transforma Hagia Sophia in moschee provoaca nemultumirea Moscovei

Grecia cere Turciei sa mentina statutul de muzeu pentru catedrala Sfanta Sofia din Istanbul

Oficialii rusi au catalogat propunerea de transformare a Catedralei Sfanta Sofia din muzeu in moschee drept o "incalcare inacceptabila a libertatii religioase", in timp ce unul din purtatorii de cuvand al presedintelui Vladimir Putin ia cerut presedintelui Erdogan sa tina cont de "valoarea spirituala sacra a catedralei Sfanta Sofia" pentru poporul rus. Si deputatii rusi au cerut, printr-un comunicat public, autoritatilor turce "sa dea dovada de intelepciune" si sa ia "orice masura necesara" prin care sa previna consecintele ce ar urma "prin schimbarea pripita a statutului acestui muzeu cu o semnificatie globala".Acest razboi al declaratiilor cu privire la viitorul catedralei vine intr-un moment sensibil in relatiile dintre Turcia si Rusia. "Desi Erdogan si Vladimir Putin au dezvoltat o relatie apropiata atat personala cat si poltiica in ultimii ani, in acest moment exista o serie de tensiuni cu privire la conflcitele din Siria si Libia, unde cele doua tari sustin tabere diferite in razboiale civile de acolo. Anul acesta, presedintele Erdogan a amanat activarea sistemului de aparare S-400 achizitionat din Rusia, si mai mult, a cautat sa incheie un acord cu SUA privind importul de gaz lichefiat pentru a reduce dependenta energetica fata de Rusia", scrie FT.In acest context deja tensionat, planul presedintelui turc de a transforma inca o data Catedrala Sfanta Sofia intr-o moschee risca sa aduca in plus si o dimensiune religioasa dupa ce liderii religiosi de la Moscova au avertizat asupra unei "intoarceri in Evul Mediu". "O amenintare la adresa Catedralei Sfintei Sofia reprezinta o amenintare la adresa spiritualitatii si istoriei noastre. Ce s-ar putea intampla cu aceasta catedrala ar da nastere unei dureri adanci poporului rus", a declarat Patriarhul Kirill, liderul Bisericii Ortodoxe Ruse. Potrivit FT, declaratiile liderului Bisericii Ruse vin in contextul in care Rusia are circa o treime din totalul credinciosilor ortodocsi din intreaga lume si cauta in continuare sa se pozitioneze drept cea mai importanta voce a ortodoxismului.Potrivit publicatiei londoneze, Erdogan a reactivat aceasta campanie de tranformare a catedralei Hagia Sophia in moschee, o campanie sustinuta de grupurile nationaliste si cele conservatoare din Turcia, ca o tactica de a distrage atentia de la dificultatile economice cauzate de pandemia noului coronavirus Presedintele turc a respins dur apelurile venite din partea Greciei, dar si a Statelor Unite, de a mentine actualul statut al cladirii, un inalt oficial turc declarand ca Turcia nu are nevoie de "sfaturile sau apelurile venite din partea strainilor". Insa nu acelasi lucru s-a intamplat cu mesajele venite de la Moscova, iar expertii in politica externa sunt de parere ca dependenta crescuta a Turciei fata de Rusia face posibila aceasta imixtiune in politca interna a statului NATO. "Vorbim de o problema inetrna a Turciei, una pentru care Rusia nu va risca o relatie importanta precum cea cu Turcia ce vizeaza, Libia, Siria sau piata de energie. Insa, in comparatie cu acum un deceniu, elita politica a Turciei este mult mai dependenta de Rusia in toate domeniile, asa ca Rusia vede o marja de a avea un cuvant de spus cu privire la viitorul Hagiei Sophia", este de parere Kerim Has, specialist in relatii internationale din cadrul unui institut din Moscova.Grecia a declarat joi ca Turcia risca sa deschida "o prapastie emotionala imensa" cu tarile crestine, daca va merge inainte cu propunerea de a transforma catedrala Sfanta Sofia din Istanbul, in prezent avand statutul de muzeu, intr-o moschee, relateaza Reuters, citata de Agerpres. instanta turca a primit joi o petitie care solicita transformarea cladirii masive din secolul al VI-lea, construita initial ca o catedrala crestina si in prezent una dintre cele mai vizitate atractii turistice din Turcia, din nou intr-o moschee."Hagia Sophia este un monument al patrimoniului mondial ... Multe tari - culminand cu interventia Departamentului de Stat al SUA - au subliniat acest aspect, indemnand Turcia sa nu faca pasi care ar crea o prapastie emotionala imensa intre crestinii din intreaga lume si Turcia", a declarat un purtator de cuvant al guvernului grec, Stelios Petsas, intr-o conferinta de presa.Secretarul de stat american Mike Pompeo a cerut miercuri Turciei sa pastreze statutul de muzeu al catedralei Sfanta Sofia din Istanbul si sa asigure ca aceasta va ramane accesibila tuturor.Patriarhul ecumenic Bartolomeu, liderul spiritual al circa 300 de milioane de crestini ortodocsi din intreaga lume, a declarat ca transformarea catedralei Sfanta Sofia intr-o moschee i-ar dezamagi pe crestini si provoca o "prapastie" intre est si vest.